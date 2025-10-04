3-3. El Lazio amarga a Simeone en un partido de locura

Continúa en problemas el Torino en este inicio de temporada. Sobre todo Marco Baroni, cuyo puesto pende ahora de un hilo cuando pareció salvar la papeleta ante el equipo que dirigió la pasada campaña.

Fue un duelo de ida y vuelta. Inauguró el marcador el 'Cholito' en el minuto 16, inteligente en el área para cazar un balón suelto, pero remontó el Lazio con un doblete previo al descanso del imparable Matteo Cancellieri, inalcanzable a campo abierto.

Pareció por un momento controlar el duelo el combinado de Maurizio Sarri, pero el empate en el minuto 73 del escocés Che Adams puso el duelo patas arriba. El Torino empezó a empujar, sostenido bajo palos por el uruguayo Franco Israel y en defensa por el chileno Guillermo Maripan, inconmensurables atrás.

Tanto que en el minuto 92 de partido, en una acción a balón parado, Saúl Coco remató en el corazón del área y puso un 2-3 que pareció definitivo. Así lo celebró Baroni, que pensó por un momento haber alargado su cuerda.

Sin embargo, tan solo un minuto después, un error en defensa provocó la llegada tardía de Coco, que pasó de héroe a villano al cometer un penalti que se convirtió casi 10 minutos más tarde entre tangana y revisión de VAR. Cataldi marcó, salvó al Lazio y terminó el duelo.

El Torino, pese a los esfuerzos de Simeone y compañía, no levanta cabeza y el puesto de Baroni pende de un hilo. Suma solo una victoria, cosechada en el propio Estadio Olímpico de la capital italiana pero ante el Roma. Con 5 puntos empata con Lecce y Parma, y se sitúa a solo dos del descenso cuando faltan partidos de la jornada por disputarse.