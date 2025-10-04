El colombiano Luis Quiñones anota y Pachuca vence a Necaxa

Quiñones, de 34 años, elevó a Pachuca al sexto puesto de la clasificación, el último cupo que clasifica directamente a los cuartos de final, fase que se completa con dos equipos que llegan de sendas repescas.

El triunfo de Pachuca surgió con una asistencia de Alonso Aceves.

La jornada continuará más tarde con las visitas del San Luis a Mazatlán y de Juárez FC al Atlas.

El sábado, Querétaro recibirá a Puebla, León al campeón Toluca, Tigres a Cruz Azul y América a Santos Laguna.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La jornada cerrará el domingo con los partidos Pumas-Guadalajara y Tijuana-Monterrey.