Simeone prueba con Griezmann y sin Baena en el once para Vigo

Majadahonda (Madrid), 4 oct (EFE).- Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, se perfila de nuevo como titular en el once inicial de Diego Simeone para el partido de este domingo ante el Celta en Balaídos, con Álex Baena previsiblemente como suplente, según las pruebas del técnico.