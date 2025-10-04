Xabi Alonso no descarta que Mbappé y Mastantuono estén con sus selecciones
Madrid, 4 oct (EFE).- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, restó importancia al esguince de tobillo sufrido por Kylian Mbappé y las molestias musculares de Franco Mastantuono, y no descartó que se marchen con sus selecciones, Francia y Argentina.
Por EFE
04 de octubre de 2025 - 18:55
"No podemos decir que no vayan a ir", dijo Xabi Alonso en rueda de prensa. "A día de hoy tienen pequeñas molestias, pero tendrán que valorarlos en la selección", explicó.
"Veremos la evolución que tienen, esperemos que no vaya a más y que no sea muy grave. Si se complica no podrán jugar pero ahora mismo no podemos decir nada", añadió.