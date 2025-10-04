Zaccagni, baja con Italia por lesión y Gattuso llama a Piccoli

"El jugador de la Lazio Mattia Zaccagni ha sido descartado de la convocatoria de la selección absoluta debido a una lesión sufrida ayer en un entrenamiento, lo que le impide estar disponible para los dos próximos partidos de clasificación para el Mundial de 2026, ante Estonia (11 de octubre, Tallin) e Israel (14 de octubre, Udine)", informó la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en un comunicado.

Zaccagni, que no jugó ante el Torino este mismo sábado por la lesión, dejó su plaza a Roberto Piccoli, de 24 años, que recibió la primera llamada de la selección nacional. Acumula dos goles en lo que va de temporada, ante el Entella en la Copa Italia y frente al Sigma Olomouc en Liga Conferencia.

Juega la 'Nazionale' en Estonia el próximo sábado 11 de octubre, ante una selección a la que goleó el pasado 5 de septiembre (5-0). El duelo clave es el que disputará el día 14 en Údine (norte) ante Israel, con la que está empatada a puntos en la clasificación tras la agónica victoria cosechada en Hungría (4-5).

Marcha segunda de grupo la 'Azzurra', empatada a 9 puntos con Israel, por lo que está obligada a ganar para al menos acariciar la repesca. Además, tiene que marcar el máximo número de goles posible para recortar la diferencia con Noruega, primera de grupo con 15 puntos (un partido más jugado), que se enfrenta a Israel el día 11.

