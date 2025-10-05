1-2. Emersson entierra la maldición del Toulouse en Lyon

El joven atacante sudamericano, de 21 años, fichado del Goztepe turco en el pasado verano, saltó al campo a falta de vente minutos en sustitución de Frank Magri. Entonces, el cuadro que dirige el español Carles Martínez perdía por 1-0. Su salida al campo fue providencial para los visitantes.

El Lyon, que llevaba cuatro triunfos seguidos y que pujaba con el París Saint Germain por el dominio de la competición, se adelantó en el marcador a los veinticuatro minutos, cuando completaron una gran jugada, al primer toque, que arrancó en su propio campo, en la defensa, y culminó el belga Malick Fofana a pase del uruguayo Martin Satriano.

El equipo de Paulo Fonseca, sin embargo, no pudo ver ni contener la reacción del Toulouse, sobre todo con los cambios. Fue básica la de Emersson, un jugador con escaso protagonismo todavía para los 'Violets'.

Saltó al campo en el 71 y en el 87 logró el empate tras un robo de balón de Yann Gboho que asistió al sudamericano que casi sin ángulo superó a Dominik Greif.

Y en el añadido, el Toulouse se llevó un premio mayor. Un saque de esquina botado por Alexis Vossah que cabeceó, en el corazón del área, Emersson. El triunfo del Toulouse aleja del liderato al Lyon, desplazado a la tercera plaza en la séptima jornada. El Toulouse enterró su mala racha y volvió a ganar después de cuatro fechas sin hacerlo. Es noveno.