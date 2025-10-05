10 datos de la jornada 8

Vinícius marcó dos de los tres goles de la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal (3-1) para lograr un doblete sobre la portería contaría con el conjunto blanco 40 partidos después, desde el 5-1 al Salzburgo en la Liga de Campeones del pasado 22 de enero. El equipo de Xabi Alonso retoma el liderato.

La octava jornada terminó con los equipos invictos en esta temporada de LaLiga, con las derrotas del Barcelona, por 4-1 frente al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y del Elche, por 3-1 ante el Alavés en Mendizorroza.

El Sevilla encadenó dos victorias en LaLiga EA Sports después de 50 jornadas, al imponerse por 4-1 al Barcelona tras vencer hace una semana por 0-1 al Rayo Vallecano. La última vez que atravesó esa racha fue el 22 de abril de 2024, cuando enlazó tres triunfos.

El Atlético de Madrid volvió a adelantarse en el marcador por octava vez en esta campaña, aunque en cinco de ellas no logró el triunfo, como este domingo en el 1-1 contra el Celta, al que enfrentó en inferioridad numérica durante todo el segundo tiempo, por la expulsión de Clement Lenglet. Sólo ha sumado 3 de 12 puntos fuera.

Desde el 1-2 al Betis, el 31 de agosto pasado, en la tercera jornada, el Athletic Club no había ganado ni en LaLiga ni en la Liga de Campeones, en un total de seis encuentros (cinco derrotas y un empate), hasta este sábado, cuando venció por 2-1 al Mallorca.

El Levante ha ganado dos de sus ocho partidos en su regreso a la máxima categoría, ambos como visitante. Al 0-4 de la quinta jornada ante el Girona añadió este sábado el 0-2 con el que se impuso al Oviedo en el Carlos Tartiere. En sus demás choques, ha sumado dos empates y ha sufrido cuatro derrotas. En casa, ha logrado uno de los nueve puntos.

Osasuna levantó un 0-1 en contra frente al Getafe para sumar su tercera victoria en cuatro encuentros de este curso en El Sadar, donde se mantiene invicto y ha sumado diez de los doce puntos disputados. A la vez, aún no ha logrado ningún punto como visitante, con un cero de doce, tras las derrotas con el Real Madrid, el Espanyol, el Villarreal y el Betis.

El uruguayo Alfonso ‘Pacha’ Espino anotó el gol de la victoria del Rayo Vallecano contra la Real Sociedad en el Reale Arena (0-1). Es su primer tanto con su actual equipo en LaLiga, cuyo anterior gol data de hace 119 duelos. Aún jugaba en el Cádiz. Fue el 17 de septiembre de 2021 al Celta.

En la octava jornada, el Girona logró el primer triunfo de este curso en LaLiga EA Sports, al imponerse por 2-1 al Valencia en el estadio Montilivi. Su adversario encadenó su segunda derrota, pero, sobre todo, agravó su recorrido como visitante: un punto de doce posibles.

La derrota con el Betis (1-2), con el penalti parado por Pau López a Javi Puado en el minuto 103, agravó la racha sin ganar del Espanyol, que enlazó su cuarta jornada sin vencer en LaLiga, tras perder con el Real Madrid y empatar con el Valencia y el Girona.