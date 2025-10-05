2-0. Malen da la victoria al Aston Villa

Le costó a los 'villanos' asentarse este curso, pero parece que lo han hecho, con triunfos seguidos ante Bolonia, Fulham, Feyenoord y el de este domingo contra el recién ascendido Burnley. Han sido cuatro victorias, además, convincentes, marcando ocho goles y dejando la portería a cero en dos ocasiones.

Además de sumar seis puntos de seis en Europa, el Villa ha escalado hasta la décima posición de la tabla de la liga inglesa, con nueve unidades, gracias al doblete de Malen este domingo.

El extremo holandés abrió el marcador a la media hora al culminar un gran pase en profundidad de Boubacar Kamara y certificó la victoria en la segunda parte cuando golpeó a bote pronto un balón dentro del área que le había servido Morgan Rogers.

Antes, el propio Rogers debería haber extendido la ventaja del Villa, pero erró un uno contra uno frente a Martin Dubravka, portero del Burnley.

A diez minutos del final, el Burnley, que está en descenso tras sumar cuatro puntos en siete encuentros, recortó distancias gracias a un cabezazo de Lesley Ugochukwu en un saque de esquina.

La victoria del Villa también dejó la buena noticia de la recuperación de Emiliano Martínez, que se lesionó en el calentamiento contra el Feyenoord y pasó exámenes médicos este viernes por un problema en un gemelo.

El portero argentino jugó los noventa minutos y dejó su puerta a cero y estará listo para representar a sus selección en los dos amistosos en Estados Unidos contra Venezuela y Puerto Rico.

En los últimos minutos, Emiliano Buendía sufrió un golpe en la cabeza que obligó a parar el partido y a atender al argentino, pero por fortuna pudo abandonar el césped por su propio pie.