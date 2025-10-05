2-2. Doblete de Ansu Fati, de penalti, salvador del Mónaco, incapaz ante diez

El exjugador del Barcelona, en racha, básico para el cuadro del austríaco Adi Hutter en las últimas jornadas, evitó el batacazo monegasco. Lleva ya seis goles en lo que va de curso. Su buen partido, sin embargo, no evitó las dudas del equipo, que aunque tuvo una desventaja de 2-0 no pudo doblegar a un rival que afrontó el compromiso lastrado por sus dos últimos partidos sin ganar.

Ansu Fati fue titular por segunda vez con el Mónaco que se encontró con el partido cuesta arriba después de que un gran gol del marroquí Sofiane Diop, que recibió el balón de Mohamed Ali Cho, con un tiro al palo largo desde el vértice del área, pusiera por delante a los visitantes.

Cinco minutos después, el tunecino Ali Abdi vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Aún así, en una rápida acción al contraataque del combinado nicense que culminó con un centro de Melvin Bard y una mano de Kreppin Diatta, supuso un penalti a favor de los visitantes. Lo ejecutó Diop que hizo su segundo gol y alargó la ventaja del equipo de Haise.

El Mónaco cercó el área de Yehvann Diouf que salvó la primera gran oportunidad de Ansu Fati. Antes del descanso, en el añadido, un remate de cabeza de Mika Bierteh en un saque de esquina dio en la mano de Antoine Mendy. Lo revisó el árbitro en el VAR y fue penalti. Ansu Fati no falló desde los once metros.

El empate llegó en el 56, en otro penalti. Un pase largo del neerlandés Jordan Teze al estadounidense Folarin Balogun dentro del área terminó con una falta del canadiense Moise Bombito. Ansu Fati volvió a marcar y puso el empate.

A pesar de quedar más de media hora para el final, el cuadro de Hutter no aprovechó sus ocasiones y no pasó del empate ante diez. Es el segundo tropiezo seguido del conjunto monegasco que cae al quinto lugar.