Musso, baja ante el Celta por una indisposición

La expedición se desplaza a la ciudad gallega con dos guardametas: Jan Oblak, indiscutible en el once del conjunto rojiblanco, y Salvador Esquivel, también el titular del Atlético Madrileño de Primera RFEF, con el que jugó el viernes en el triunfo por 1-3 frente al Villarreal B.

A la convocatoria, entre tanto, regresa Alexander Sorloth, tras superar las molestias que lo apartaron del anterior choque contra el Eintracht Francfort, el pasado martes en la Liga de Campeones.

La expedición, que viaja ahora a Vigo, está compuesta por 22 jugadores: los citados porteros Jan Oblak y Salvador Esquivel; lo defensas Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Javi Galán y Robin Le Normand; los centrocampistas Koke Resurrección, Conor Gallagher, Pablo Barrios, Álex Baena y Taufik Seidu; los extremos Carlos Martín, Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Giacomo Raspadori.