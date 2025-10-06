Yerry Mina sale de la convocatoria de Colombia por lesión y su reemplazado es Willer Ditta

Mina sufrió una lesión en el partido que su equipo, el Cagliari, empató 1-1 como visitante ante Udinese por la Serie A, lo que obligó al entrenador de los sardos, Fabio Pisacane, a sacar al colombiano al minuto 20.

"El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Yerry una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional", dijo la FCF en un comunicado.

En su lugar, Willer Ditta se "unirá a la convocatoria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia", añadió la información.

Como parte de su preparación para el Mundial de 2026, Colombia enfrentará el sábado a México en el AT&T Stadium, de la ciudad estadounidense de Arlington (Texas), y luego jugará con Canadá en el Sports Illustrated Stadium de Harrison (Nueva Jersey).

