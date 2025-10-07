Dirigente del Alianza Lima dice que en el torneo peruano hay "un arbitraje delincuencial"

Durante el inicio de las obras de un espacio turístico en una calle que conduce hacia el estadio del Alianza, en el distrito de La Victoria, el dirigente también señaló que en su equipo debe haber una "autocrítica", después de que prácticamente ha perdido sus opciones a ganar el Torneo Clausura, que lidera cómodamente el Universitario de Deportes, su clásico rival.

"Este es un espacio para hacer una autoreflexión, una autocrítica, y ver, aparte de las cosas que salen sobrando, como hablar del arbitraje delincuencial que existe en manos del señor Víctor Hugo Carrillo", declaró a periodistas.

El dirigente insistió en "el mal arbitraje que hay" y aseguró que se debe analizar la forma en que, en su opinión, le "roban muchos veces los partidos" al Alianza en el torneo peruano.

"La idea en este momento no es tratar ese tema, sino pensar qué tenemos que ver nosotros hacia adentro, qué es lo que tenemos que hacer mejor. Lo cierto es que existe este sesgo terrible en el arbitraje, pero existen cosas que Alianza Lima tiene que hacer mejor a la interna", acotó.

Cabada también señaló que la posible continuidad del entrenador argentino Néstor Gorosito deberá ser decidida por el director deportivo del Alianza, Franco Navarro, aunque medios locales señalaron que existe la exigencia de que el equipo quede entre los tres primeros de la competición.

"Las decisiones deportivas dependen de Franco Navarro, yo respeto mucho lo que él hace y decide. No voy a aseverar ni negar nada. Yo ya di mi opinión y la mantengo, dependo de lo que Franco me diga", acotó.

Alianza Lima ocupa la sexta posición del Clausura, con 18 puntos, 12 menos que el Universitario, cuando solo quedan seis fechas para la finalización de la competencia.

Tras haber perdido el pasado domingo por 2-1 en su visita al Alianza Universidad, los seguidores del equipo limeño criticaron al árbitro del encuentro, Jordi Espinoza, por haber anulado dos goles, anotados por el argentino Hernán Barcos y el ecuatoriano Eryc Castillo, en ambos casos por posiciones adelantadas señaladas por el VAR.