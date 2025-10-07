El St. Polten, campeón austríaco, primer escollo del Atlético en la nueva Champions

El retorno del conjunto rojiblanco al panorama europeo estuvo en peligro, a un paso de quedar eliminado por el cuadro nórdico, ante el que tras empatar a uno en la ida estuvo al borde del k.o., del que se salvó por un penalti a última hora transformado por la brasileña Luany y un tanto en la prórroga de la noruega Synne Jensen.

Alcanzado el primer objetivo de regresar a la Liga de Campeones, el equipo de Víctor Martín quiere ser protagonista y luchar por entrar en las eliminatorias. Los cuatro primeros accederán directamente a cuartos y entre el quinto y el duodécimo jugarán una ronda a doble partido.

El primer paso lo tiene que dar este miércoles en el NÖ Arena de St. Polten (21.00 horas), donde le espera el campeón austríaco, clasificado para la fase de grupos/liga por cuarta temporada consecutiva, en esta oportunidad tras deshacerse del Fortuna Hjorring danés, al que superó en casa por 3-1 y fuera por 1-2.

El equipo que dirige Lisa Alzner enfoca esta Champions después de haberse resarcido, con una goleada en el campo del LASK (0-4), de los tropiezos ligueros ante el SCR Altach (1-1) y el líder Austria de Viena (0-1), ambos en su feudo, pero sobre todo con un objetivo, ganar por fin un partido en la Liga de Campeones, algo que no consigue desde que se impuso al Slavia Praga en la fase de grupos de la campaña 2022/23.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Atlético de Madrid, invicto en la Liga F, ha tropezado en dos de sus tres últimos encuentros ligueros con los empates ante el Madrid CFF (1-1) y el Athletic (1-1), lo que le ha descolgado del Barcelona, que dispone ya de una ventaja de cuatro puntos.

Víctor Martín decidió dejar en el banquillo de entrada ante el cuadro vizcaíno a dos de sus puntales, la mediocampista noruega Vilde Boe Risa y la brasileña Gio Queiroz, a las que tuvo que recurrir a la hora de partido y que se antojan importantes para el choque de mañana, en el que el técnico tratará de insistir a sus jugadoras en la concentración en la presión y en defensa y encontrar eficacia en el área rival.