Tebas defendió así la disputa del partido de Liga Villarreal - FC Barcelona en Miami en un contexto donde las peñas del Villarreal, a través de su presidente Javier Pérez Ruiz, ya expresaron en una carta enviada al presidente de su club, Fernando Roig el pasado 25 de septiembre que el partido "es una oportunidad que contribuye a la proyección internacional, expansión y consolidación de la marca Villarreal CF, de sus patrocinadores, de la ciudad, y de los aficionados y peñistas de nuestro club, especialmente en un país de alto valor estratégico como es EEUU, tanto para el Villarreal CF como la Agrupación de Penyas del Villarreal".
Tebas: "Todos hablan en nombre de todos ... menos de los que sí quieren jugarlo"
Madrid, 7 oct (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó este martes en X que "la UEFA aprueba el partido en Miami, las peñas del Villarreal lo apoyan, pero el Comisario Europeo del Deporte y algunos que se autoproclaman voz de los aficionados vuelven a protestar y curioso, hablan en nombre de todos... menos de los que sí quieren jugarlo".
