Tebas: "Todos hablan en nombre de todos ... menos de los que sí quieren jugarlo"

Madrid, 7 oct (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó este martes en X que "la UEFA aprueba el partido en Miami, las peñas del Villarreal lo apoyan, pero el Comisario Europeo del Deporte y algunos que se autoproclaman voz de los aficionados vuelven a protestar y curioso, hablan en nombre de todos... menos de los que sí quieren jugarlo".