El mexicano Obed Vargas, elegido como mejor jugador sub-22 de la MLS

Vargas, que también es interncional mexicano, fue el más votado por un panel de expertos de directores técnicos de MLS, gerentes generales, directores deportivos, talentos de transmisión de MLS Season Pass y medios selectos.
El centrocampista de los Sounders es el primer jugador mexicano en conseguir el puesto más alto del 22 Under 22.
En la lista también figuran el venezolano David Martínez y el salvadoreño Nathan Ordaz, del Los Ángeles FC, y los argentinos Julián Fernández, del New York City, y Nicolás Romero, del Minnesota United.