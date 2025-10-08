El mexicano Obed Vargas, elegido como mejor jugador sub-22 de la MLS

Chicago (EE.UU.), 8 oct (EFE).- El mexicano Obed Vargas, centrocampista de los Seattle Sounders, fue elegido este miércoles como el mejor jugador sub-22 de la MLS en 2025, como parte de una lista denominada '22 Under 22'.