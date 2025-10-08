El Nápoles pierde a Lobotka y Politano casi un mes

"Stanislav Lobotka y Matteo Politano se sometieron a pruebas médicas tras las lesiones sufridas durante el partido contra el Génova. Las pruebas revelaron una lesión por distensión en el aductor del muslo derecho para Lobotka. Para Politano, una lesión por distensión en el glúteo derecho", informó el Nápoles.

Dos bajas muy sensibles para el combinado de Antonio Conte, titulares indiscutibles en el vigente campeón de Italia que comparte en esta campaña el liderato de la Serie A con el Roma.

Se perderán, al menos, los duelos ante el Torino, el Inter de Milán y el Lecce de la Serie A, y ante el PSV en Liga de Campeones.