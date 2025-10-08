Huijsen, baja en la convocatoria; regresa Laporte once meses después

El seleccionador español Luis de la Fuente pierde a un jugador más en la ventana de octubre, que se pierden por lesión junto a Lamine Yamal y Rodri, jugadores que no pudieron ser citados como Dani Carvajal, Fabián Ruiz, Gavi, Fermín López o Nico Williams.

Huijsen no participó en el entrenamiento vespertino del lunes en la Ciudad del Fútbol, en el que realizó estiramientos sin calzarse las botas de fútbol, tras llegar "con síntomas de fatiga muscular a la concentración", según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva, por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a sus desconvocatoria deseándole una pronta recuperación", añadió la RFEF en un comunicado.

Ante una nueva lesión, De la Fuente ha optado por recuperar para la selección a Laporte, al que no había citado en la lista inicial a la espera de que mejorase su tono físico con más rodaje en el Athletic Club. Tras solucionar su situación para lograr su regreso, ha disputado cinco encuentros con su club. Su último partido como internacional fue el 15 de noviembre de 2024, en un triunfo en Dinamarca en la Liga de Naciones.

La lista de España para la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 la integran: