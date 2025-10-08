Karanka defiende la "transparencia" y asegura que no se infiltró a Lamine Yamal

"Zanjamos el tema de una vez con las premisas de la Federación que son máxima transparencia, colaboración y cuidado del jugador. Desde que estoy aquí y empieza LaLiga hay comunicación con los clubes, cuidado al jugador y transparencia que se requiere en un sitio como este", manifestó en un acto publicitario de la selección.

Karanka, que ha estado en contacto con Deco, director deportivo del Barcelona, en las últimas semanas para la convocatoria de Lamine Yamal en octubre, antes de ser desconvocado por la reaparición de los problemas de pubis, quiso dejar claro que no se infiltró al jugador para el partido ante Turquía.

"A Deco no le he oído hablar de infiltraciones y con Deco he hablado varias veces. Lo ha dicho en dos o tres ocasiones", aclaró.

"La Federación tuvo un evento hace dos semanas y salí a hablar. Transparencia ha habido y lo hablamos porque pensamos que todo el trabajo que se hace con los clubes durante semanas, era el momento de explicar lo que había pasado. La idea de la casa es que tanto clubes, dirección deportiva como servicios médicos estemos conectados todos para que pase lo mínimo estas cosas y habiendo aprendido de esto, todo irá mucho mejor", sentenció.

