0-6. Festival de Dinamarca y de Hojlund ante Bielorrusia

Con un empate en el encuentro inicial, cuando recibió al combinado escocés, y dos triunfos seguidos después, contra Grecia y este frente a Bielorrusia, el equipo de Brian Reimer eleva sus expectativas.

La igualdad del choque se rompió al cuarto de hora con el gol del futbolista del Oporto Victor Froholdt a pase de Andreas Christensen. Hojlund, ahora en el Nápoles, sentenció el choque. Marcó el segundo, a pase de Froholdt en el 19 y en el 45. El partido quedó cerrado en el añadido antes del intermedio, cuando asistió a Patrick Dorgu, del Manchester United, para hacer el cuarto.

La segunda parte bajó el ritmo, con el partido sentenciado. Lo aprovechó Anders Dreyer que saltó del banquillo en el minuto 64, en lugar de Gustav Isaksen y completó la goleada visitante. Hizo el quinto en el 66, a pase de Lucas Hogsberg y el sexto, en el 78, tras recibir un balón de Jonas Wind.