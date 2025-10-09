Colo Colo, São Paulo, Deportivo Cali y Libertad completan el cuadro de cuartos de final

Buenos Aires, 9 oct (EFE).- Colo Colo, São Paulo, Deportivo Cali y Libertad se clasificaron este jueves para los cuartos de final de la decimoséptima edición de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Buenos Aires.