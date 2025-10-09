El Athletic se toma tres días de descanso pendiente de los Williams, Sancet y Berenguer

Ninguno de los cuatro ha participado junto a los compañeros en el entrenamiento que ha llevado a cabo la plantilla que dirige Ernesto Valverde este jueves en los campos exteriores de las Instalaciones de Lezama.

Tampoco ha estado en el grupo Mikel Vesga, si bien el medio centro, baja en los últimos partidos por una lesión muscular, sí se ha ejercitado fuera, aunque en solitario y ya parece que avanzando en su recuperación para volver a estar disponible a la vuelta del parón.

Han completado el bloque de ausentes los internacionales Unai Simón, Dani Vivián y Aymeric Laporte, este último después de incorporarse el miércoles a la selección española para suplir al lesionado Dean Huidsen.

Junto a Vesga, se espera también después del parón ya en el partido liguero del domingo 19 ante el Elche del vizcaíno Eder Sarabia en el Martínez Valero (14.00 horas) al menos a Nico Williams, quien ya reapareció el sábado frente al Mallorca después de seis partidos de baja por una lesión muscular que sufrió estando con la selección española en la anterior 'ventana FIFA'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la vuelta al trabajo después de los tres días de descanso programados por Valverde para este fin de semana, viernes, sábado y domingo, se irá viendo la evolución de Iñaki Williams, Sancet y Berenguer, estos dos últimos bajas en los últimos partidos.

La lesiones que arrastran Iñaki y Sancet son musculares. La del capitán rojiblanco una sobrecarga en el tensor de la fascia lata de su pierna izquierda que sufrió ante el Mallorca y dio paso a la reaparición de Nico; y la del media punta navarro una lesión muscular leve-moderada en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

En el caso de Berenguer, su lesión es una artritis traumática en el primer dedo del pie derecho que le afecta desde hace ya hace más un mes.