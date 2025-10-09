El Real Madrid lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos", manifiesta la entidad en el texto.

"Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata", señala asimismo.

La muerte de 'Miguelo', de 69 años, y quien durante más de 30 años de trayectoria dirigió a nueve equipos del fútbol local, sacudió el miércoles al fútbol argentino, donde desde hace años era considerado un referente y un ejemplo de compromiso y dedicación.