Laporta, sobre el partido en Miami: "El Barça jugará dónde diga LaLiga"

"Los jugadores pueden tener su opinión. (De Jong) es capitán del Barça y respeto su opinión, pero el club jugará dónde diga LaLiga. Y, si ahora toca disputar el Villarreal-Barça en Miami, lo jugaremos en Miami", ha aseverado el máximo dirigente de la entidad en declaraciones a los medios de comunicación presentes en un acto de la Fundación Cruyff celebrado en Barcelona.

La opinión de Laporta llega un día después de que LaLiga anunciara que el partido de la jornada 17 de Primera División entre Villarreal y Barcelona se disputará el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami.

Esta decisión no gustó a De Jong, que, en una rueda de prensa de la selección de Países Bajos, dijo que "no es justo para la competición" que ese encuentro se dispute en un campo neutral. "No me gusta y no creo que esté bien para los jugadores", lamentó.

En este sentido, Laporta ha defendido que el Barça está de acuerdo en jugar el encuentro en Miami porque Estados Unidos es un "mercado emergente" para los intereses comerciales de la entidad.

"Con las giras de verano hemos conseguido una serie de colaboraciones, esponsorizaciones y relaciones con los Estados Unidos, que estoy seguro de que con este partido las podremos mejorar. Será una oportunidad para hacer barcelonismo en tierras americanas", ha añadido.

Laporta también ha sido preguntado por la situación deportiva del primer equipo azulgrana, que, según ha reconocido, está pasando "un bache" tras encadenar dos derrotas consecutivas frente al PSG (1-2) y el Sevilla (4-1).

"Es evidente que no estamos jugando cómo queremos. Los resultados no han sido buenos, si bien es cierto que tenemos a jugadores importantes lesionados. Las declaraciones que hicieron Flick y Deco fueron muy acertadas en la línea de hacer reflexiones que deben ayudar a que el equipo encuentre la motivación necesaria para regresar a la línea que queremos", ha opinado.