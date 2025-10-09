Messi rinde homenaje a Miguel Ángel Russo

A través de sus redes sociales, Messi despidió al emblemático técnico argentino con un breve pero sentido mensaje. “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Lea más: Último adiós a Miguel Ángel Russo en ‘La Bombonera’

La despedida de Messi se suma a las de numerosas figuras y referentes del fútbol internacional. Entre ellas, destacó la del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien lamentó “profundamente” la partida de Russo y lo describió como “un hombre de fútbol que dio todo por el deporte que tanto amó”.

“Más allá de todos sus títulos, nos quedan su impresionante fortaleza y espíritu de lucha”, añadió Infantino en su mensaje.

En Argentina, el adiós a ‘Miguelo’ trascendió el ámbito deportivo, con mensajes de figuras de la cultura y la política. El expresidente Mauricio Macri (quien fue presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2008) también expresó su dolor.

“Como todos los amantes del fútbol hoy, despido con respeto y admiración a Miguel Ángel Russo como jugador, director técnico, persona y profesional. Agradezco el tiempo que compartimos en 2007, cuando cumplió su gran anhelo de llegar al club. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, escribió Macri.

En señal de duelo por la muerte de Russo, quien dirigió a nueve clubes en su país a lo largo de 30 años de trayectoria, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que todos los partidos que se disputen desde este jueves hasta el próximo domingo, tanto en Primera División como en el resto de categorías, comenzarán con un minuto de silencio en su honor.

El querido entrenador enfrentaba desde 2017 un cáncer de próstata, al que posteriormente se sumó el de vejiga. Se encontraba con licencia médica y bajo cuidados especiales en su domicilio desde finales de septiembre.