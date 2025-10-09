Último adiós a Miguel Ángel Russo en ‘La Bombonera’

El velatorio se lleva a cabo en el vestíbulo central de la cancha en el barrio de La Boca. La capilla ardiente está abierta al público hasta las 22:00 hora local de este jueves, y se reanudará el viernes entre las 10:00 y las 12:00 (hora local). A pesar de la gran afluencia de personas, la organización ha prohibido tomar fotos o filmar videos a los asistentes para respetar la intimidad de la familia.

El plantel completo de Primera División, con estrellas como Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera, ya se acercó a despedir a su director técnico. Russo había solicitado una licencia hacía menos de un mes debido a las complicaciones de un cáncer de próstata que le fue diagnosticado en 2017 y que se había extendido a la vejiga.

La muerte de ‘Miguelo’ generó una ola instantánea de pesar en redes sociales, donde los hinchas de Boca lo despidieron con imágenes y videos. Russo es recordado como el último entrenador en ganar la Copa Libertadores con el club, en 2007, con un equipo liderado en el campo por el actual presidente, Juan Román Riquelme.

En sus tres etapas en Boca (2006-2007, 2020-2021 y 2025), Russo cosechó la Libertadores de 2007 y cuatro títulos nacionales en 2020: una Superliga, una Copa de la Liga y la Copa Diego Armando Maradona.

El Club Atlético Boca Juniors emitió un comunicado oficial en su red social X: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor”. El mensaje concluyó con una foto del entrenador sonriente y un saludo: “¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

Por el momento, Claudio Úbeda, asistente de campo de Russo que dirigió los últimos dos partidos, continuará al frente del equipo.

Como señal de luto, la Liga Profesional de Fútbol de Argentina decidió postergar el partido que Boca Juniors debía disputar este sábado contra Barracas por la duodécima fecha del Torneo Clausura. Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que todos los partidos de Primera División y otras categorías que se jueguen entre este jueves y el próximo domingo comenzarán con un minuto de silencio en honor a Russo.

Fuente: EFE