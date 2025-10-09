Fútbol Internacional

Clausura Argentino: Fecha 12, luto y sin Boca

La muerte de Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca Juniors, tiñe de luto la duodécima fecha del torneo Clausura argentino que se jugará a partir de este viernes, sin la participación del club xeneize que abrió las puertas de La Bombonera para despedir al director técnico.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 19:15
Una mujer sostiene un periódico en el ingreso al velorio del entrenador argentino Miguel Ángel Russo este jueves, en La Bombonera en Buenos Aires (Argentina). Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años.
Una mujer sostiene un periódico en el ingreso al velorio del entrenador argentino Miguel Ángel Russo este jueves, en La Bombonera en Buenos Aires (Argentina). Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años.JUAN IGNACIO RONCORONI

Russo murió en la noche del miércoles a los 69 años tras varias semanas de lucha contra un deterioro creciente en su salud, y dirigió por última vez al club azul y oro el 21 de septiembre, en el 2-2 entre Boca y Central Córdoba en La Bombonera.

El deceso del DT, con más de 1.200 partidos dirigidos en más de tres décadas como timonel, es un golpe muy duro para Boca.

Lea más: Gustavo Alfaro y el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo

La parte final de la temporada será afrontada por Claudio Úbeda, asistente de Russo, como conductor interino. Boca postergó el cotejo de mañana contra Barracas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

River, por la recuperación

Preocupado por una mala racha, con tres derrotas seguidas en el Clausura y cinco caídas en sus últimos seis partidos en todas las competencias, River intentará salir a flote cuando reciba a Sarmiento, uno de los que lucha por la permanencia.

* La programación: Viernes: San Lorenzo-San Martín de San Juan, Defensa y Justicia-Argentinos, Central Córdoba-Unión y Newell’s-Tigre; Sábado: Gimnasia y Esgrima-Talleres, Banfield-Racing, Belgrano-Estudiantes y Vélez-Rosario; Domingo: Aldosivi-Huracán, Independiente Rivadavia-Godoy Cruz, Instituto-Atlético Tucumán, River-Sarmiento e Independiente-Lanús; Lunes: Platense-Riestra.

Enlace copiado