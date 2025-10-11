1-6. Guler y Yildiz implantan la superioridad de Turquía

Mientras España consolida su fortaleza y afianza cada jornada el primer lugar del cuarteto, la carrera por el puesto de la repesca centra el objetivo de las otras dos selecciones. Georgia, derrotada contra la campeona de Europa, facilitó que Turquía le rebasara en la tabla después de golear a Bulgaria, que se desfonda y se queda sin opciones.

Turquía recibe el martes a Georgia en un duelo que será casi decisivo en la puja por el segundo lugar. Pero el cuadro del italiano Vincenzo Montella dio un paso al frente. Con el centrocampista del Real Madrid Guler al mando y, sobre todo, por las diferencias que marca Yildiz. El atacante del Juventus marca las diferencias. Fue una pesadilla para el conjunto de Aleksandar Kirilov Dimitrov.

Tuvo que esperar a la segunda parte Turquía para encarrilar el triunfo y derribar la resistencia búlgara. Porque aunque tomó pronto ventaja a los once minutos, después de que Orkun Kokcu tres antes estrellara un balón en el larguero, Bulgaria logró volver al partido.

Guler aprovechó un pase preciso dentro del área de Hakan Calhanoglu y finalizó con un tiro cruzado. Pero solo dos minutos después, el equipo local empató con un pase de Kiril Depodov a Radoslav Kirilov que batió a Ugurcan CAkir tras desviar un defensa el disparo.

Insistió Turquía antes del descanso. Ferdi Kadioglu estrello el balón en el larguero en el añadido. Pero el partido se descosió definitivamente en la segunda parte. Le acompañó la suerte cuando a los pocos minutos de la segunda mitad, un pase largo hacia Kenan Yildiz fue golpeado por Viktor Popov. Intentó despejar pero lo que hizo fue llevar la pelota a supropia portería.

Yildiz ya había empezado a marcar las diferencias y junto a Guler a desequilibrar del todo el duelo. En el 51, el atacante del juventus culminó de un pase al primer toque del jugador del Real Madrid y en el 56 amplió su cuenta y la de Turquía al volver a batir a Dimitar Mitov con asistencia de Calhanoglu.

El quinto fue obra de Zeki Celik, de cabeza, en un saque de esquina botado por Guler y en el añadido, Irfan Can Kahveci se sumó a la fiesta al culminar un balón recibido por Oguz Aydin cuando el partido quedó en manos de los menos habituales.

La tarea estaba hecha y el objetivo logrado. Bulgaria se aleja de su primera presencia mundialista desde 1998 y Turquía goleada por España en la anterior jornada, acelera hacia la segunda plaza. Espera a Georgia el martes en un duelo clave.

1 - Bulgaria: Dimitar Mitov; Viktor Popov (Ivan Turitsov, m.63), Rosen Bozhinov, Petko Hristov, Hristiyan Petrov; Christian Stoyanov, Ivaylo Chochev (Filip Krastev, m.72), Adrian Kraev; Radoslav Kirilov (Kristian Dimitrov, m.63), Marin Petkov (Lukas Petkov, m.73) y Kiril Despodov (Martin Minchev, m.63).

6 - Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral (Ismail Yuksek,m.83), Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu (Salih Ozcan, m.64), Arda Guler (Can Yilmaz Uzun, m.69), Orkun Kokcu; Oguz Aydin, Kenan Yildiz (Irfan Kahveci, m.64) y Kerem Akturkoglu (Denis Gul, m.83).

Goles: 0-1,m.11: Arda Guler; 1-1, m.13; Radoslav Kirilov; 1-2, m.49: Viktor Popov en propia puerta. 1-3,m.51: Kenan Yildiz; 1-4, m.56: Kenan Yildiz; 1-5,m.65: Zeki Celik.

Árbitro: Luis Miguel Branco Godinho, de Portugal. Mostró tarjeta amarilla a Radolsav Kirilov y a Rosen Bozhinov, de Bulgaria y a Oguz Aydin, de Turquía.

Incidencias: encuentro de la tercera jornada del Grupo E disputado en el estadio Vasil Levski de Sofía.