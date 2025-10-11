El Mónaco anuncia al belga Sébastien Pocognoli para suplir al austríaco Adi Hütter

Pocognoli, quien firmó hasta 2027, dirigía al Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, con el que se consagró campeón de Liga en 2025 tras 90 años de sequía en la que fue su temporada de debut como entrenador en un club profesional.

"Allí se distinguió por conjugar resultados deportivos con un estilo de juego ambicioso y atractivo", señaló el Mónaco, en un comunicado.

El antiguo lateral izquierdo, quien fue internacional por su país y ex del clubes como el Standard de Lieja o el AZ Alkmaar, tendrá como misión recuperar a un equipo demasiado irregular este inicio de temporada, pese al buen momento que atraviesa el español Ansu Fati, cedido por el Barcelona y máximo goleador del campeonato con cinco dianas.

Para reemplazar a Hütter, llegaron a sonar varios nombres, entre ellos el del germano croata Edin Terzic, que condujo al Borussia Dortmund a la final de la Liga de Campeones de 2024, y el de Xavi Hernández, leyenda del fútbol español y técnico del Barcelona durante dos temporadas y media (desde finales de 2021 hasta 2024).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy