Eliminatorias Europeas: España se encamina

La Roja dominó el partido de principio a fin y solo las intervenciones del portero Giorgi Mamardashvili y la mala puntería de los delanteros de Luis de la Fuente impidieron ver más goles.

Con esta victoria, España lidera el Grupo E con nueve puntos, seguido de Turquía, con seis unidades, después de ganar a Bulgaria por 6-1.

La selección italiana cumplió en su visita a Tallín, ganó a Estonia (3-1) y nada más; no goleó en un partido en el que necesitaba dar un golpe sobre la mesa, más anímico que necesario, al ser ya la diferencia de goles con Noruega una suerte de utopía que, por el momento, permite a la “azzurra” soñar solo con la repesca al Mundial.

Sin embargo, la aplastante victoria de Noruega contra Israel (5-0) mantiene a los escandinavos como líderes de la llave, con 18 puntos, habiendo disputado un partido más que la Nazionale.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Matemáticamente los italianos optan todavía a empatar con Noruega, pero la amplia mejor diferencia de goles (+26 para los nórdicos, +7 para Italia) hace que los hombres de Gennaro Gatusso necesiten un paso en falso de Erling Haaland y sus compañeros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Resultados: Grupo E: Bulgaria 1-Turquía 6 y España 2-Georgia 0. Grupo F: Portugal 1-Irlanda 0 y Hungría 2-Armenia 0. Grupo I: Estonia 1-Italia 3 y Noruega 5-Israel 0. Grupo K: Serbia 0-Albania 1 y Letonia 2-Andorra 2.