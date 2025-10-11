Gimnasia de Mendoza venció en penaltis a Deportivo Madryn y ascendió a primera división

Luis Silba había adelantado al conjunto patagónico, mientras que Facundo Lencioni igualó el marcador desde los doce pasos cuando faltaban dos minutos para el final del tiempo reglamentario, para forzar el alargue y luego la definición desde los doce pasos, en una final que se disputó en el estadio Ciudad de Vicente López.

Con este ascenso, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se unirá a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia como los tres representantes mendocinos en la Primera División, algo que se dio una sola vez en la historia del fútbol argentino -en 1974-, si es que los dos actuales se mantienen en la elite.

Gimnasia de Mendoza, conducido por Ariel Broggi, había terminado como líder de la Zona B, mientras que Deportivo Madryn, liderado por Leandro Gracián, se había adjudicado el Grupo A.

Así, los cuyanos se consagraron campeones de la Primera Nacional y regresan a la máxima categoría después de 41 años.

