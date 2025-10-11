Kostis sufre rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda

El central griego, de 22 años, entró en el partido (que concluyó 1-1 y con victoria del Atlético en los penaltis) en el minuto 71 y en el 82 se lesionó de forma fortuita al pisar mal. Enseguida se tiró al suelo con gestos de dolor. Tras ser examinado por los médicos rojiblancos en el césped, se solicitó el cambio y Kostis abandonó el terreno de juego caminando, ayudado por el cuerpo médico, con mucho dolor y con lágrimas en los ojos.

Este sábado, tras las pertinentes pruebas, fue diagnosticado con la graves lesión, que le puede tener apartado de la actividad unos seis o siete meses.

Kostis es un habitual en las alineaciones de Fernando Torres en el Atlético Madrileño, que milita en el grupo 2 de Primera Federación, y que este fin de semana no jugará su partido contra el Hércules de Alicante al ser suspendido por la Dana que afecta al litoral levantino.

El jugador ha sido convocado en varias ocasiones por Diego Pablo Simeone para el primer equipo rojiblanco, con el que incluso debutó en los minutos finales del partido de Liga de campeones que el Atlético disputó ante el Feyenoord holandés en el Metropolitano el 4 de octubre de 2023. EFE.

