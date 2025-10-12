2-1. Islas Feroe sueña con la repesca

El triunfo del combinado de Eydun Klakstein, además, acerca a Croacia al Mundial 2026 como primera del quinteto.

Vive su mejor semana Islas Feroe, que goleó a Montenegro el pasado miércoles (4-0) y que ahora ha sumado un triunfo ante el combinado checo, el tercero seguido, que encarriló con un gol de Hanus Sorensen a pase de Jakub Andreasen.

Empató para el equipo de Ivan Hasek Adam Karabec tras un centro de Tomas Chory, pero a nueve minutos del final Martin Agnarsson sentenció al victoria local.

Así, la República Checa es segunda con un punto de ventaja sobre Islas Feroe. A ambas les resta solo un partido por jugar en la fase de clasificación. Sin embargo, el calendario es más benévolo con el cuadro de Hasek, que recibe en su último partido a Gibraltar, colista y que ha perdido todos los encuentros, mientras que Islas Feroe visita a Croacia.

