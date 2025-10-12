Clausura Argentino: River Plate no repunta

Cuarto partido al hilo que River Plate pierde en lo que va del torneo Clausura del Fútbol Argentino y este domingo fue ante Sarmiento, que se llevó el triunfo a casa desde el Monumental por 1-0.

Iván Morales Bravo, al minuto 30 de juego, anotó el gol de la victoria para la visita, gracias a un blooper protagonizado por el arquero de River Plate, Franco Armani, quien dejó escapar un rebote y lo aprovechó Morales para meter el balón al arco por debajo de las piernas del portero.

Al minuto 94, el cuadro millonario llegó al gol que podría haber significado el empate, pero después de la revisión VAR se anuló el tanto. Deportivo Riestra se mantiene como líder del Grupo B, con 23 puntos y hoy enfrenta a Platense, a las 18:30.

* Resultados de la fecha 12: Viernes: San Lorenzo 0-San Martín SJ 1, Defensa 1-Argentinos 0, Central Córdoba 3-Unión 1, Newell’s 1-Tigre 1; Sábado: Gimnasia LP 1- Talleres 2, Banfield 1-Racing 3, Belgrano 1-Estudiantes 1, Vélez 1-Rosario Central 2; Domingo: Aldosivi 2-Huracán 0, Independiente Rivadavia 0-Godoy Cruz 0, Instituto 2-Atl. Tucumán 0, River 0-Sarmiento 1, Independiente-Lanús; Lunes: Platense vs. Riestra.