Paunovic, el cuarto entrenador del Real Oviedo que despide el Grupo Pachuca

Al Real Oviedo, que está fuera de los puestos de descenso y suma seis puntos en las primeras ocho jornadas de liga en Primera División, vuelve Luis Carrión, que ya fue el elegido cuando la dirección mexicana del club azul prescindió de Álvaro Cervera en septiembre de 2023.

El primer relevo del Grupo Pachuca al frente del Real Oviedo fue el de Jon Pérez Bolo, un técnico elegido por el Grupo Carso antes del traspaso de poderes y cuyo sustituto fue Álvaro Cervera, que consiguió levantar el vuelo de un equipo que en aquella temporada se salvó sin problema alguno y acabó en la zona media-alta de la clasificación.

Menos de un año después de su fichaje, y tras haber renovado durante el verano, Álvaro Cervera fue despedido tras sumar tres empates y cuatro derrotas en las primeras siete jornadas; Luis Carrión fue el sustituto y el Real Oviedo volvió a remontar, cayendo en la final del playoff de ascenso ante el Espanyol.

Ya la temporada pasada Javi Calleja fue fichado en verano y a finales de marzo de 2024, cuando el Oviedo todavía estaba en puestos de playoff, el Grupo Pachuca que lidera Jesús Martínez prescindió de sus servicios y apostó por Veljko Paunovic, el técnico que finalmente logró devolver a los azules a Primera División 24 años después.

En total son cinco los entrenadores fichados por el Grupo Pachuca para el Real Oviedo en poco más de tres años al frente del club azul, cuatro si no contamos este regreso de Luis Carrión ya que ya estuvo en el banquillo carbayón.