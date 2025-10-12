Rosario Central sorprende a Vélez a domicilio y logra un triunfo sobre el final

Buenos Aires, 11 oct (EFE).- Rosario Central derrotó este sábado por 1-2 a Vélez Sarsfield con un penalti sobre el final convertido por Ignacio Malcorra, que le permite al club rosarino escalar a la tercera posición del Grupo B del Torneo Clausura argentino.