2-4. Bélgica acaba con Gales y da un paso de gigante hacia el Mundial

Sus dos rivales directos perdieron puntos y ya es líder en solitario del grupo J.

El equipo de Rudi García suma un punto más que Macedonia del Norte con un partido menos, mientras que Gales ya está a una distancia de cuatro. Cerrará su fase de clasificación contra Kazakistán y Liechtenstein y sólo una debacle le dejaría sin Mundial.

Gales desperdició una oportunidad única para meterse en la pelea por la clasificación directa. No pudo con los 'Diablos Rojos', que saltaron al terreno de juego con tres novedades: Amadou Onana por Vanaken en el centro del campo, Thomas Meunier por Timothy Castagne en el lateral derecho y Charles De Ketelaere en ataque.

Fueron las novedades de Rudi García para intentar agitar a un equipo que la pasada jornada se atascó en su estadio ante Macedonia del Norte.

No pasó del 0-0 y eso no podía volver a ocurrir. Sin embargo, desde muy pronto tuvo que remar contracorriente por el tanto de Joe Rodon, que a los ocho minutos abrió el marcador con un cabezazo a la salida de un córner que no pudo salvar Thibaut Courtois, que antes del descanso también intentó sin éxito atrapar a una rata que saltó al césped del Cardiff City Stadium.

Sin embargo, al cuarto de hora, y tras la intervención del VAR para señalar una mano de Ampadu dentro del área, De Bruyne empató desde el punto de penalti. Entonces, Bélgica, más tranquila, se hizo dueña y señor del choque hasta que una jugada entre Leandro Trossard, Jeremy Doku y Meunier, culminó con la remontada belga.

El defensa del Lille no desperdició un buen pase atrás desde la línea de fondo de Doku y, con un sensacional zapatazo, terminó con la resistencia de Gales, incapaz de reaccionar en el segundo acto y sentenciado por De Bruyne, que de nuevo marcó de penalti tras otra mano, esta vez de Jordan James.

Y aunque Nathan Broadhead redujo distancias, Trossard convirtió su tanto en una anécdota con una respuesta inmediata con la que Bélgica selló el 2-4 definitivo para acercarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La próxima jornada podría sentenciar un grupo en el que Gales y Macedonia del Norte parecen condenadas a pelear por la segunda posición.