El atacante italo-uruguayo, hijo del exjugador internacional charrúa Álvaro Recoba, resultó lesionado el pasado viernes en el partido de liga que su equipo jugó en el estadio del Granada (0-0) y después de ser sometido a pruebas médicas, a su regreso a Gran Canaria, se confirmó la gravedad de su lesión.
Jeremía Recoba será operado de una rotura de ligamento cruzado
Las Palmas de Gran Canaria (España), 13 oct (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Jeremía Recoba tendrá que ser operado en los próximos días de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según anunció este lunes el club canario de la Segunda División del fútbol español.
