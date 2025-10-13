Jeremía Recoba será operado de una rotura de ligamento cruzado

Las Palmas de Gran Canaria (España), 13 oct (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Jeremía Recoba tendrá que ser operado en los próximos días de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según anunció este lunes el club canario de la Segunda División del fútbol español.