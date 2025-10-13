Le Normand: "No quiero sustos, quiero ganar todos los partidos"

"No quiero sustos, quiero ganar todos los partidos y llegar al Mundial de la mejor forma posible. Por mi puesto, me gustaría no encajar nunca, pero los rivales también juegan. Depende de nosotros estar serios y seguir nuestra dinámica", valoró en rueda de prensa el futbolista nacido en Pabu (Francia) y nacionalizado español desde 2023.

"Ojalá ganemos mañana para seguir en esta dinámica. Me ha tocado estar en una generación increíble e intento aportar mi mejor versión al grupo. Es un lujo compartir vestuario con ellos", añadió.

Le Normand celebró el regreso a la selección de Aymeric Laporte, con el que dijo ha "jugado mucho" y "ganado títulos juntos" (Eurocopa y Liga de Naciones con la selección), resaltando la "experiencia" que ambos aportan a España, pero reconoció que también se ha sentido cómodo cuando ha jugado con jóvenes como Dean Huijsen o Pau Cubarsí.

"Cuando me ha tocado compartir con ellos me siento bien también. Yo intento dar mi mejor versión cada partido y luego tendrá que decidir el míster", agregó.

La importancia que siente como internacional no es mayor a la de su aportación en el Atlético de Madrid, confesó Robin. "Me siento muy bien en el Atlético y en la selección, con mucha confianza. Con el Atlético pasé una lesión importante, luego jugué bastante a final de temporada y este año estoy jugando mucho y agradezco la confianza de Simeone. Aquí me siento igual, con mucha confianza".

Y agradeció el respaldo que siente desde el primer momento que habló con el seleccionador, Luis de la Fuente, cuando se decidió por jugar con España tras obtener la nacionalidad.

España no ha encajado ningún gol en los tres partidos de clasificación al Mundial 2026. Le Normand extendió el mérito al resto de compañeros que no juegan en la defensa.

"La solidez defensiva es muy importante y habla bien de todo el equipo. Se hace un trabajo de presión increíble. Los jugadores ofensivos hacen muchos kilómetros para presionar. Es una de nuestras claves como grupo esa presión y hay que mantenerla", sentenció.