Sandie Toletti anuncia su retirada de la selección francesa

Toletti, nacida hace 30 años en Bagnols-sur-Ceze, ha publicado en sus redes el anuncio de su adiós a la selección 'bleu', en la que debutó el 25 de octubre de 2013 en un partido contra Polonia (6-0).

Finalista de la Liga de Naciones 2024, así como del Europeo sub-17 de 2011 y 2012 y tercero en el Mundial sub-20 de 2014, ha macado cuatro tantos y jugó su último encuentro en la Eurocopa de Suiza ante Países Bajos (5-2).

Toletti indica que "nunca es fácil" dar este paso de decir adios a la selección que le ha ofrecido "momentos inolvidables" y asegura que ha sido un gran orgullo representar a su país.

Recuerda sus primeras convocatorias, las participaciones en los Juegos de Río y parís, las Eurocopas de Países Bajos, Inglaterra y Suiza y el Mundial de Australia, y añade que los recuerdos seguirán por siempre en su corazón.

