Bulgaria llega a Valladolid esperando "bofetadas"

"Sabemos que recibiremos muchas bofetadas en esta fase de clasificación", declaró el técnico del equipo nacional del país balcánico, Alexander Dimitrov, a la radio nacional de Bulgaria (BNR).

"Queremos que los jugadores den lo mejor de sí. Hubo cosas positivas y estamos intentando concentrarnos en ellas para salir del abismo psicológico en el que caímos", añadió Dimitrov en alusión al partido contra Turquía, cuando la selección búlgara sumó su tercera derrota en otros tantos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Mientras que la selección española recibe hoy a Bulgaria con el objetivo de sumar su cuarto triunfo y dar un paso más hacia el próximo Mundial, así como para extender a 29 su racha de encuentros oficiales sin derrotas, el equipo búlgaro se sitúa último en el Grupo E con 0 puntos y una diferencia de goles de 1-12.