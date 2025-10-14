Unai Simón supera su mejor registro de imbatibilidad como internacional

"Recuerdo cuando me llamaron por primera vez con Patxi Ferreira, que era segundo entrenador, bromeábamos con aparecer en la pared de internacionales en San Mamés. Poco a poco, con la confianza de Luis Enrique (Martínez) y de Luis de la Fuente he logrado 54, y espero sumar las máximas posibles", manifestó.

Unai Simón firmó ante Bulgaria su cuarto encuentro seguido sin encajar gol con España, impulsando la mejor de sus marcas. Alcanza 419 minutos desde que encajara el último tanto, el de Cristiano Ronaldo para Portugal en el minuto 61 de la final de la Liga de Naciones.

De esta manera supera los 270 minutos que daban forma a su mejor registro sin gol con la selección española, dejando por primera vez como internacional su portería a cero en cuatro partidos consecutivos.

"Por un lado son partidos sencillos los dos últimos, pero tienes que estar preparado. Bulgaria ha tenido alguna ocasión porque al tenerlos metidos en su campo, genera espacios a la espalda y desajustes. Hay que reaccionar, pero es una gozada cuando el equipo ataca y defiende de esta manera", valoró en Teledeporte.

"Somos una selección muy ambiciosa. En Bulgaria pudimos marcar más goles que tres y hoy en la primera parte. Habla muy bien de la selección, jugamos bien y han sido dos partidos muy completos en ataque y defensa", sentenció.