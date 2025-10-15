1-1. El Pachuca empata con el Orlando Pride y se clasifica a semifinales de la Concacaf W

Por Orlando anotó la brasileña Marta Vieira da Silva, veterana de 39 años, considerada una de las mejores jugadoras en la historia del fútbol femenino.

Pachuca respondió con tanto de la nigeriana Chinwendu Ihezuo.

El equipo mexicano avanzó como segundo del Grupo A, con siete puntos, los mismos que sumaron las estadounidenses, pero con mejor diferencia de goles.

En las semifinales, el Pachuca se medirá al Washington Spirit estadounidense y el América mexicano jugará contra el también estadounidense Gotham FC.

Orlando salió al ataque desde inicio y generó peligro con Marta como motor ofensivo.

La brasileña coronó su insistencia sobre el arco rival al minuto 25 en un espectacular cobro de tiro libre de zurda por encima de la barrera al ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Esthefanny Barreras.

En respuesta, Pachuca tuvo opciones de marcar en un par de mano a mano de Myra Delgadillo y de Chinwendu Ihezuo ante la guardameta Cosette Morché, pero ambas dispararon desviado del arco.

En la segunda mitad el visitante adelantó líneas, metió a Orlando contra su arco y tuvo recompensa al 54, en una jugada por derecha en la que Kenti Robles centró al área chica, donde Chinwendu Ihezuo remató de derecha para el 1-1.

El Pride dejó ir por lo menos dos oportunidades claras de gol ante un Pachuca que en los últimos minutos también creó peligro en el área rival.

1. Orlando Pride: Cosette Morché; Julie Doyle, Emily Sams, Rafaelle Souza (Carson Pickett m.46), Cori Dyke; Viviana Villacorta (Angelina Alonso m.46), Luana Bertolucci (Haley McCutcheon m.46), Summer Yates, Simone Charley (Jaqueline Ovalle m.62), Marta Vieira da Silva, Simone Jackson (Elyse Bennett m.70). Entrenador: Seb Hines.

1. Pachuca: Esthefanny Barreras; Kenti Robles, Osinachi Ohale, Jocelyn Orejel, Yirleidis Minota; Myra Delgadillo, Andrea Pereira, Karla Nieto, Nina Nicosia (Ayooluwa Oke m.55); Chinwendu Ihezuo (Alejandra Godínez m.90), Charlyn Corral (Paola García m.90). Entrenador: Óscar Torres.

Goles: 1-0, m. 25: Marta. 1-1, m.54: Chinwendu Ihezuo.

Árbitra: Carly Marissa Shaw-MacLaren, de Canadá. Amonestó a la colombiana Yirleidis Minota de Pachuca y a Cory Dyke de Orlando.

Incidencias: Partido de la fase de grupos de la Concacaf W celebrado en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.