4-0. El Washington Spirit golea al Monterrey y es semifinalista en Copa de la Concacaf

Croix Bethune, Rosemonde Kovassi y Gift Monday anotaron por el Washington, que sumó su cuarta diana por un autogol de Valeria del Campo, y llegó 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate, los mismos del Gotham FC, al que aventaja por mejor diferencia de goles.
En las semifinales el Gotham enfrentará al América mexicano, en tanto el Washington se medirá al mejor en el duelo entre el Pachuca mexicano y el Orlando Pride estadounidense.
En su estadio, las estadounidenses desplegaron un gran fútbol en el primer tiempo, sobre todo con veloces llegadas por la banda derecha.
En el minuto 6, Bethune aceptó un balón rebotado por la guardameta Paola Manrique y de zurda puso el 1-0 para reflejar la superioridad del cuadro de casa, inexacto, con errores en los pases, en la salida y con poca contundencia en el área rival.
Monterrey salió en busca del empate en la segunda mitad; en el minuto 51 estuvo cerca de igualar con un remate de Ashlyn Fernández, pero cuando mejor jugaban las mexicanas, el Washington castigó con dos goles en cuatro minutos.
Ratcliffe entró por el pasillo de la izquierda y le dio un balón a Kovassi, letal en el remate de derecha. En el 57, Monday recibió una asistencia de Kovassi y anotó el 3-0.
Ante un rival vencido, el Spirit aumentó la ventaja en el 68 con un remate de Ratcliffe a pase de Kovassi, registrado como autogol de Valeria del Campo.
4. Washington Spirit: Sandy Maclver; Rosemonde Kovassi, Esme Morgan, Tara McKeown (Kate Wiesner m.72), Gabrielle Carle; Rebeca Bernal (Paige Metayer m.61), Hal Herdhfelt, Croix Bethune (Heather Stainbrook m.71), Trinity Rodman (Brittany Ratcliffe m.41), Leicy Santos; Gift Monday (Sofía Cantore m.62). Entrenador: Adrián González.
0. Monterrey: Paola Manrique; Alejandra Lua, Valeria del Campo, Daiana Da Silva, Daniela Monroy (Ashlyn Fernández m.46), Marcela Restrepo (Tanna Sánchez m.72); Diana García, Jermaine Seoposenwe (Fátima Servín m.46), Alice Soto (Diana Evangelista m.87), Lucía García (Allison Veloz m.72); Christina Burkenroad. Entrenador. Leonardo Álvarez.
Goles: 1-0, m.6: Croix Bethune; 2-0, m.54: Rosemonde Kovassi; 3-0, m.38: Gift Monday; 4-0, m.68: Valeria del Campo (autogol).
Árbitra: Marianela Araya, de Costa Rica. Amonestó a Fátima Servín.
Incidencias: Partido del Grupo B de la Copa de campeonas de la Conncacaf W, celebrado en el Audi Field, en Washington DC.