4-0. El Washington Spirit golea al Monterrey y es semifinalista en Copa de la Concacaf

Redacción deportes, 15 oct (EFE).- El Washington Spirit estadounidense goleó por 4-0 a las Rayadas de Monterrey del fútbol mexicano este miércoles y se clasificó a semifinales de la Copa de campeonas de la Concacaf W.