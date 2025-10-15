Almeyda aún espera a Nyland, Akor y Gudejl tras el éxodo de internacionales

El técnico sevillista ha recibido en estos días paulatinamente a sus futbolistas citados por los combinados nacionales y el lunes ya trabajó con el equipo el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, que el pasado sábado fue el capitán de La Roja en el amistoso ganado ante Perú (2-1) en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

El martes apareció por la ciudad deportiva el meta Odysseas Vlachodimos tras cumplir sus compromisos con la selección griega y este miércoles lo han hecho los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas, que compitieron el lunes ante Eslovenia y que realizaron trabajo específico de recuperación al margen de sus compañeros.

Así, solo quedan ya por regresar Nyland, Akor y Gudelj, los tres titulares con sus respectivas selecciones en los encuentro disputados el martes, por lo que se les espera para el jueves en la penúltima sesión de trabajos del Sevilla antes del partido del sábado ante el Mallorca.

Aún siguen al margen de la plantilla el mediapunta Alfon González y el central francés Tanguy Nianzou, quienes volvieron a desarrollar trabajo específico este miércoles debido a un esguince de tobillo que se produjo el primero hace cuatro jornadas en el campo del Alavés y a que el segundo se haya perdido los dos últimos encuentros por una lesión en un muslo sufrida ante el Villarreal, el 23 de septiembre.

Al partido ante el equipo balear llegan apercibidos de sanción, al acumular cuatro tarjetas amarillas, el delantero Gerard Fernández 'Peque' y el centrocampista francés Lucien Agoumé, por lo que si vieran la quinta ante el Mallorca se perdería el encuentro de la décima jornada de LaLiga en el campo de la Real Sociedad.