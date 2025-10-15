David Mella: "Teníamos equipo para ganar el Mundial"

“Nuestra idea era ganar el campeonato. Teníamos equipo para ganarlo, pero al ser las eliminatorias siempre a un partido puede pasar cualquier cosa y nos tocó caer eliminados a nosotros”, manifestó en rueda de prensa.

El futbolista gallego se reincorporó esta mañana a los entrenamientos del Dépor en la ciudad deportiva de Abegondo, pero sigue pendiente del Mundial que se disputa en Chile, un torneo que cree que se llevará Marruecos pese a que Argentina es la “gran favorita”.

“Por lo que he visto, la favorita es Argentina, pero creo que va a ganar Marruecos. En el primer partido ya nos demostraron el nivel que tienen, es una muy buena selección, que sabe muy a lo que juega, con un bloque medio-bajo muy bueno”, indicó.

Mella dijo que fue “una pasada” vivir la experiencia mundialista: “Es uno de los mejores torneos que puede haber de categorías inferiores porque está muy bien organizado. Es una pasada jugar en los estadios en los que estuvimos aunque no se llenasen del todo”.

