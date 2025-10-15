Despedido el seleccionador checo Hasek tras perder contra las Islas Feroe

Viena, 15 oct (EFE).- El entrenador de la selección de Chequia, Ivan Hasek, ha sido cesado después de que su equipo perdiera el domingo por 2-1 ante las Islas Feroe, con lo que se complica su clasificación directa para el Mundial 2026 en EEUU, México y Canadá, informó este miércoles la prensa local.