Diego Cocca acepta que mejora del Atlas podría no alcanzar para llegar a cuartos de final

Guadalajara (México), 15 oct (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas del fútbol mexicano, aceptó este miércoles que la mejoría de su equipo en las últimas jornadas podría no alcanzar para clasificarse a los cuartos de final del torneo Apertura.