El United, examen de máximo nivel para el Atlético de Madrid

El encuentro supone un salto notable de dificultad para el cuadro rojiblanco, porque el nivel del equipo inglés es muy superior al del campeón austríaco, que fue víctima propicia para el sueño rojiblanco de ser protagonistas en el torneo continental.

El United tan solo ha perdido esta temporada en la ida de la eliminatoria previa, por 1-0 en el campo del Brann noruego, aunque le remontó en la vuelta en casa con un 3-0. En la Superliga inglesa está invicto, con tan solo dos empates, pero ante el Chelsea y el Arsenal, vigentes campeones de la competición liguera y de la Chammpions, respectivamente.

En Europa comenzó su andadura con una ajustada victoria sobre el Valerenga por 1-0 con una diana de penalti de Maya Le Tissier en la primera mitad. Le faltó claridad al conjunto de Marc Skinner, pero al menos salvó los tres puntos.

Encara este encuentro con la moral de haber ganado el domingo a domicilio al Everton en Goodison Park (1-4), donde apenas el técnico hizo rotaciones, circunstancia que tampoco pudo aplicar Víctor Martín en la Liga F ante el líder indiscutible y gran dominador Barcelona, frente al que sucumbió en Alcalá por 0-6 en su primera derrota de la temporada.

Con el marcador en contra desde los primeros minutos, el conjunto rojiblanco no tuvo apenas opciones para dar la sorpresa, pero ello no debe influir a las pupilas de Víctor Martín, que ya han dado carpetazo a la derrota para enfocar la visita del Manchester United sabedoras de que se tienen que hacer fuertes en casa para consolidar su progresión, aún siendo conscientes del potencial del equipo inglés.

El momento de forma de Fiamma Benítez y la velocidad de las brasileñas Gio Queiroz y Luany se antojan de nuevo determinantes para desequilibrar al United, aunque ello no empaña la necesidad de mantener la concentración atrás y lograr que las figuras del equipo inglés no encuentren protagonismo, sobre todo la francesa Melvine Malard, máxima anotadora de la liga, Ella Toone y Jessica Park.

Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Alexia Fernández, Lauren Costa, Silvia Lloris, Andrea Medina, Vilde Boe, Gaby García, Ana Vitoria, Fiamma Benítez, Luany y Gio Queiroz.

Manchester United: Tullis-Joyce, Riviere, Janssen, Le Tissier, Sandberg, Toone, Miyazawa, Zigiotti Olme, Park, Terland y Malard.

Campo: Centro Deportivo de Alcalá de Henares