Fútbol Internacional

Los jugadores del Barça lucirán una pancarta en apoyo a los afectados por la dana Alice

Barcelona, 15 oct (EFE).- Los jugadores del Barcelona mostrarán una pancarta antes del partido del próximo sábado contra el Girona en el Estadio Olímpico Lluís Companys en apoyo a los afectados por la dana Alice, que el pasado domingo provocó graves inundaciones y daños en el sur de la provincia de Tarragona.

Por EFE
15 de octubre de 2025 - 11:25
Esta iniciativa, impulsada conjuntamente con la Fundación Barça, pretende "transmitir el calor y la cercanía de toda la familia barcelonista a las personas afectadas, así como reconocer la labor de los equipos de emergencia, voluntariado y entidades que trabajan sobre el terreno", según ha expresado el club en un comunicado.