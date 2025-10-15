Los jugadores del Barça lucirán una pancarta en apoyo a los afectados por la dana Alice

Barcelona, 15 oct (EFE).- Los jugadores del Barcelona mostrarán una pancarta antes del partido del próximo sábado contra el Girona en el Estadio Olímpico Lluís Companys en apoyo a los afectados por la dana Alice, que el pasado domingo provocó graves inundaciones y daños en el sur de la provincia de Tarragona.