Almeyda solo espera a Akor Adams y sigue sin recuperar a Alfon y Nianzou

Estos dos jugadores serán bajas para recibir el sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán al Mallorca en la novena jornada de LaLiga, para la que Almeyda sí contaría, salvo algún impedimento físico con el que volviera, con el punta nigeriano, al que se le espera este mismo jueves en Sevilla pero que solo tendrá el entrenamiento del viernes.

Este jueves se incorporaron a la disciplina de equipo en su ciudad deportiva el portero noruego Orjan Nyland y el medio serbio Nemanja Gudelj, mientras que el lunes ya trabajó el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, el martes apareció el meta griego Odysseas Vlachodimos y el miércoles los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas.

Aún siguen al margen de la plantilla Alfon y Nianzou, quienes otra vez desarrollaron trabajo específico este jueves debido a un esguince de tobillo que se produjo el primero hace cuatro jornadas en el campo del Alavés y a que el segundo se haya perdido los dos últimos encuentros por una lesión en un muslo sufrida ante el Villarreal, el 23 de septiembre.

Al partido ante el equipo balear llegan apercibidos de sanción, al acumular cuatro tarjetas amarillas, el delantero Gerard Fernández 'Peque' y el centrocampista francés Lucien Agoumé, por lo que si vieran la quinta ante el Mallorca se perdería el encuentro de la décima jornada de LaLiga en el campo de la Real Sociedad.

Almeyda atenderá en la matinal del viernes a los periodistas en la ciudad deportiva, aunque el último entrenamiento previo al partido del sábado lo haya programado en estas mismas instalaciones en horario vespertino.